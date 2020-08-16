أمطار وأودية بالظاهرة

كتب ـ سعيد بن علي الغافري :

شهد عدد من قرى ولايات محافظة الظاهرة عصر أمس هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد سالت على إثرها أودية الهجر وكهنات وظاهر الفوارس ووادي أيبط بمسكن بولاية عبري, وأودية صيع وفلج السديريين بولاية ينقل وأدت الأمطار إلى تحسين الأجواء وانخفاض ملموس في درجة الحرارة جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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