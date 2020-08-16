لجنة الزكاة بالرستاق تودع «٢٤» ألف ريال عماني للأسر المستحقة بالولاية

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري: قامت لجنة الزكاة بولاية الرستاق قبيل عيد الأضحى المبارك بإيداع مساعدات مالية بلغت (٢٤) ألف ريال عماني من الحساب العام للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حسابات الأسر المستحقة بولاية الرستاق البالغ عددها (٧٠٥) أُسر من مختلف قرى ومناطق الولاية لمساندتها والوقوف معها والتخفيف عنها ورسم البسمة والفرحة على تلك الأسر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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