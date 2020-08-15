سلاح الجو يقوم بعملية إخلاء طبي لمريض على متن سفينة تجارية

مسقط ـ العمانية: قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني فجر أمس بعملية إخلاء طبي لمريض من على متن السفينة CELSIUS EAGLE التجارية التي تحمل مواد نفطية وبتروكيماوية، والتابعة لجزر مارشال التنسيق مع مركز الأمن البحري بعد تلقي طلب إغاثة من طاقم السفينة التي كانت موجودة في بحر العرب على بعد (٥٠) ميلاً بحريًا من ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وكان يعاني من حالة مرضية حرجة حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بصلالة لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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