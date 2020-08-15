أكثر من 70 ألف ريال عماني للأسر المحتاجة في السويق ضمن برنامج لجنة الزكاة بالولاية

السويق – من صالح بن سعيد الريسي: استمرارا للعطاء تواصل لجنة الزكاة بولاية السويق التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية جهودها لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المعسرة بولاية السويق.

حيث وزعت أكثر من 70 ألف ريال عماني للأسر المحتاجة في الولاية وذلك ضمن برنامجها الشهري.

موزعة على النحو التالي : زكاة الأموال أكثر من 49 ألف ريال عماني وأضاحي العيد 19250ريال عماني والمساعدات المالية والسلة الغذائية 500ريال عماني ومساعدات المسرحين من العمل 1200ريال عماني.

وقال سالم بن محمد المنوري المسؤول عن الشؤون المالية بلجنة الزكاة بولاية السويق : لله الحمد والمنة لقد حظيت لجنة الزكاة بولاية السويق في أداء عملها الخيري بالثقة والتميز في إدارة أموال الزكاة والصدقات بفاعلية متقنة وفقا لأصول وأحكام الشريعة مما كان له الأكثر الإيجابي في زيادة دخل اللجنة وبالتالي زيادة عدد المستفيدين من الأسر المعسرة

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