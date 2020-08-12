الملحقيون الثقافيون يناقشون أوضاع الطلبة المبتعثين وأبرز التحديات التي يواجهونها في ظل تفشي الجائحة

أقيم أمس اجتماع افتراضي للملحقين الثقافيين بمبنى ديوان عام وزارة التعليم العالي بمرتفعات المطار.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبـدالله بن محمد الصـارمي وكيل وزارة التعليم العالي بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يقوم بها المسؤولون للاطلاع على أوضاع الطلبة المبتعثين وأبرز التحديات التي يواجهها الطلاب لاسيما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).وتطرق الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ومن أبرزها مناقشة أوضاع الطلبة المبتعثين في دول الابتعاث بالإضافة إلى الطلاب المبتعثين الذين يواصلون دراستهم عن بعد مع مؤسساتهم التعليمية في دول الابتعاث، كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الملحقيات لاستقبال الطلبة المبتعثين الجدد وتقديم الدعم المناسب لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار الدكتور عبدالله الصارمي إلى أهمية التواصل المستمر بين الملحقين والطلاب، والذي يسهم في التعرف على احتياجات الطلبة عن كثب وبشكل متواصل، بما يهيئ البيئة الأكاديمية المناسبة للطالب المبتعث.

وأكد وكيل الوزارة في حديثه مع الملحقين على أهمية التعاون بين الملحقين الثقافيين وسفارات السلطنة بما يخدم مصالح جميع الطلبة المبتعثين، ويسهم في خدمتهم ودعمهم وتقديم التسهيلات المناسبة لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل دول الابتعاث وإيصالها أولًا بأول للطالب.