تأجيل دوام المشرفين والاداريين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والوظائف المرتبطة بها حتى 30 أغسطس الجاري

فيما لم يتم تحديد موعد ونوع الدراسة بالنسبة لطلبة المدارس كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن تأجيل بدء العام الدراسي (2020/ 2021م)، ودوام المشرفين والتربويين ومشرفي الادارة المدرسية بالمديريات التعليمية في المحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية والادارية والوظائف المرتبطة بها بالمدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة غير المطبقة لنظام التقويم المدرسي الخاص حتى يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري.

جاء ذلك في القرار الوزاري رقم:(139 / 2020) بشأن بداية العام الدراسي (2020/2021م)، وأشار القرار إلى إلغاء المواد (13 و14) من القرار الوزاري رقم:(92 / 2019) المشار اليه، وسيتم تحديد أيام الدراسة والامتحانات والإجازات للعام الدراسي (2020/ 2021م) وفق القرارات التي ستصدر في هذا الشأن.

ولم يصدر أي قرار يخص طلبة المدارس وآلية بدء العام الدراسي القادم الى الآن، حيث من المتوقع أن يصدر ذلك خلال الأيام القادم، ويتم تحديد نوع الدراسة التي سيتم اعتمادها وكذلك موعد بداية العام الدراسي.

تأتي هذه القرارات والاجراءات في إطار الخطط الاحترازية التي يتم اتخاذها تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا.

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