وزير الصحة: الحصول على اللقاحات يعتمد على ما بعد الاعتمادات الدولية والتأكد من مأمونيتها

أكد سعي السلطنة الدؤوب مع الشركات العالمية للحصول على لقاح (كوفيد ـ 19) مسقط ـ العمانية:

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن الحصول على لقاحات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) يتوقف على ما بعد الاعتمادات الدولية لها والتأكد من كفاءتها ومدى مأمونيتها وجاهزيتها للاستخدام.

وأكد معاليه سعي السلطنة الدؤوب بالتواصل مع الشركات العالمية المعتمدة للحصول على لقاح كورونا (كوفيد ـ 19) للحصول على هذا اللقاح حال توفره.

وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية بأن السلطنة على تنسيق متواصل ومستمر مع الشركات الكبرى المعنية والمنتجة للقاحات وأنها ستحصل على اللقاح.

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