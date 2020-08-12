شرطة خفر السواحل تقدم المساعدة لــ(17) شخصا وتضبط (24) متسللا في عرض البحر

ضمن الدور الإنساني لشرطة عمان السلطانية، قدمت شرطة خفر السواحل خلال الأيام الماضية المساعدة لــ(17) شخصًا تعطلت قواربهم في عرض البحر قبالة شواطئ محافظات مسقط وظفار ومسندم وشمال الباطنة، وقد تم قطر القوارب المتعطلة إلى الموانئ القريبة بواسطة زوارق الشرطة.

من جانب آخر ألقت زوارق شرطة خفر السواحل القبض على قاربي تهريب بالقرب من شاطئ ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة وعلى متنهما (24) متسللًا من جنسيات آسيوية.

وتنصح شرطة عمان السلطانية أصحاب القوارب بإجراء الصيانة الدورية لقواربهم وأخذ كمية كافية من الوقود والتأكد من وجود أدوات السلامة والإسعافات الأولية قبل ارتياد البحر.

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