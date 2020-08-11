شناص ـ من إبراهيم الفارسي: قام فريق شناص الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع لجنة الزكاة بولاية شناص بذبح اضاحي العيد الماضي وتوزيعها على الأسر المعسرة المستحقة والبالغ عددها (410) أسر معسرة المسجلة لدى الفريق وشملت أسر الدخل المحدود وفئة الضمان الاجتماعي.

حيث لاقى هذا المشروع الجهد من أبناء الولاية في توزيع الأضاحي وتسهيل وصولها لمستحقيها، وقد روعي فيها الاشتراطات الصحية وفق أوامر اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وقدمت مؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية عدد (1500) قسيمة طرود مواد غذائية بعد استيائهم شروط الاستحقاق.

وقد أكد علي بن محمد العامري ـ رئيس فريق شناص الخيري بأن مشروع أضاحي العيد من المشاريع التي يعول عليها الفريق الذي تبنته لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية ووجد الدعم من أبناء الولاية المقتدرين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك لمساعدة الأسر المعسرة.

وتوجه العامري بالشكر إلى كل من ساهم بالاهتمام والوقوف مع الفريق والى الأعضاء على جهودهم المميزة في توزيع الأضاحي والإشراف المباشر على ذبحها وتوزيعها وعملية وصولها لمستحقيها من الأسر وذلك بالتعاون مع مندوبي الفريق ولجنة الزكاة في مختلف قرى ومناطق الولاية خلال أيام العيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق شناص الخيري وزع اضاحي العيد لـ (410) أسر معسرة بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.