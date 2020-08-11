(الكشافة والمرشدات) تنظم لقاء رواد الحركة الكشفية والإرشادية بمشاركة عربية

نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات أمس لقاء رواد الحركة الكشفية والإرشادية بمشاركة عربية بعنوان:(أماسي وذكريات).هدف اللقاء إلى التعرف على تجارب رواد الحركة الكشفية والإرشادية في السلطنة ومن الدول العربية الذين أسهموا في مسيرة الحركة الكشفية من خلال عملهم بالسلطنة في الفترات الماضية والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة في العمل الكشفي.

تضمن اللقاء ـ الذي أقيم عبر الاتصال المرئي ـ كلمة للدكتور يعقوب بن خلفان الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات رحب في مستهلها بالمشاركين شاكرًا لهم جهودهم وإسهاماتهم في تطور العمل الكشفي والإرشادي بالسلطنة ودورهم الريادي في تدريب الكشافة والمرشدات والقادة، موضحًا أن اللقاء جاء لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الرائدة لديهم.

وقام المشاركون خلال اللقاء التعريف بأنفسهم والحديث عن تجاربهم الشخصية ومسيرتهم المهنية ومحطاتهم الكشفية والإرشادية إلى جانب إبراز مواهبهم الفنية والأدبية واستعادت الصيحات الكشفية واستعراض عدد من المحطات التاريخية في العمل الكشفي والإرشادي أبرزها تنصيب المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – كشافًا أعظم للسلطنة، كما تم استعراض مقاطع مصورة لأهم المحطات الكشفية والإرشادية بالسلطنة ومراحل التطور الذي شهدته كشافة ومرشدات عُمان.

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