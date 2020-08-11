إقامة فعالية فرحة عيد العاشرة بالعوابي تحت شعار (خليك بالبيت)

العوابي – من حمود بن حمد الخروصي :

نظم فريق ستال الرياضي الثقافي، بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة، فعالية فرحة عيد في نسختها العاشرة والتي حملت شعار:(خليك بالبيت)

حيث تضمنت الفعالية التي أقيمت رابع أيام عيد الأضحى المبارك بحساب الفريق على الانستجرام، عددًا من المناشط كالفنون الشعبية (الرزحة)، والمسابقات الثقافية التي شارك فيها المتابعون على البث المباشر في الإنستجرام، وكذلك الشعر الشعبي بمشاركة نوف بنت توفيق الصلتية بقصيدة عن كورونا حيث شاركت نوف بهذه القصيدة سابقاً ‏في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي على مستوى نادي الرستاق، في مجال الشعر الشعبي وحصدت المركز الثالث، كما طرح فريق ستال الرياضي الثقافي سابقاً مسابقة أفضل مقطع مرئي هادف عن العيد في زمن كورونا، حيث فازت حليمة بنت خصيف الهطالية بأفضل مقطع مرئي.

كما شارك ثلة من الأطفال المبدعين بعرض مقطع مرئي هادف بعنوان:(عيدكم في البيت) من تمثيل الأطفال معاذ ورضا وباسم وباسل وبشار.

أما الموهوبون والمبدعون من الأطفال فكانت لهم فقرة خاصة تم عرض مواهبهم كالرسم وقراءة القصص وألعاب الخفة والعلوم وإعادة تدوير المخلفات، حيث نالت المواهب إعجاب المتابعين، كما شارك الأطفال بصور بعنوان:(كشختهم في العيد) ليقوم القائمين على فرحة عيد بتكريمهم على تفاعلهم الطيب.

من جانبه قام عبدالرحمن بن محمد الذهلي بتقديم البث وعرض الفقرات المصاحبة والتواصل مع جميع الأطفال المشاركين عبر البث.

وعن الفعالية تحدث عُمير بن علي الخروصي المسؤول الإعلامي للفعالية قائلًا: فرحة عيد أتت هذه المرة بشكل مغايرعن سابقاتها، بسبب الظروف الحالية وتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع تداعيات وباء (كوفيد ـ 19)، حيث ارتأينا أن نستثمر التقنية الحديثة ونقيم فرحة عيد في نسختها العاشرة ولكن عن بعد حيث أقمنا مجموعة من الفقرات التي بثت عبر حساب الفريق بالانستجرام اتاحت لأهالي البلد ومن هم خارجها المشاهدة والمشاركة، كما أن إشراك الأطفال في مثل هذه الفعاليات الافتراضية تحت إشراف والديهم له عنصر إيجابي في تحفيز ملكة الخيال عندهم وهذا يوسع من مدارك الطفل وتجاربه الحياتية، حيث أنه سيعلم بأنه بالإضافة للبعد الواقعي هناك بعد افتراضي خيالي وهو سيبني على هذا الخيال معارف عدة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق ستال الرياضي الثقافي يسعى جاهداً لتنظيم هذه الفعالية كل عيد بجهود شبابه المخلصين الذين جعلوا ابتسامة وفرحة أطفال الولاية نصب أعينهم ، وتجد هذه الفعالية دعما خاصا من قبل المؤسسات الأهلية والخاصة والأفراد الذين يقدموا الدعم اللازم لنجاحها ماديًّا ومنويًا.