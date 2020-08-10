«207» حالات جديدة مصابة بكورونا وتماثل «٧٦١٢٤» حالة للشفاء

العدد الكلِّي للحالات المُسجلة فـي السلطنة «٨١٧٨٧» مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (٢٠٧) إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) منها (١٦٧) لعمانيين و(٤٠) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلِّي للحالات المُسجلة في السلطنة (٨١٧٨٧) و(٥٢١) وفاة وتماثل (٧٦١٢٤) حالة للشفاء. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ(24) ساعة الماضية بلغ (٥٣) ليصل إجمالي المنومين إلى (٤٨٢) والحالات المنومة في العناية المركزة (١٧٢).

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