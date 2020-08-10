تعليمية الظاهرة تكرم طلبتها المجيدين فـي دبلوم التعليم العام عبر تقنية «زووم»

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

تصوير ـ عمر الشعيلي:

أقامت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة صباح أمس احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المجيدين في مختلف الأنشطة المدرسية وامتحانات دبلوم التعليم العام بمدارس ولايات المحافظة للعام الدراسي الحالي، وذلك عبر تقنية (زووم) برعاية الدكتور بدر بن حمود الخروصي ـ مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم.

بدأ الحفل بكلمة من حكم بن سالم الفارسي ـ المدير العام المساعد بتعليمية محافظة الظاهرة قال فيها: إنه من دواعي السرور أن يتجدد لقاءنا وإن كان هذا العام افتراضيًا في فعالية التكريم السنوي للطلبة المجيدين من طلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2019/2020م)، والذي من خلاله نسعى إلى تقديم الشكر والعرفان لأبنائنا الطلبة على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل التفوق الدراسي، وإذ اليوم نحتفل بمجموعة من طلابنا المجيدين دراسيًّا، والذين خطوا أسماءهم في لوحة الشرف بالمحافظة، وهم ثروة وطننا العزيز، وجديرون بالاهتمام والرعاية، بما ينمي لديهم المهارات وصولًا إلى الإسهام في بناء وازدهار وطننا العزيز في مختلف المجالات. وأختتم الفارسي كلمته قائلًا: إن التكريم لأبنائنا الطلاب والطالبات يأتي انطلاقًا من اعتزازنا بإنجازهم، واستمرارًا لسلسلة الجهود التي بُذلت على مدى الأعوام الدراسية الماضية في هذا الإطار لتشجيع فئة المجيدين، وفي هذا المقام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات من هيئات تدريسية بذلوا قصارى جهدهم وضحّوا براحتهم للوصول للهدف المنشود، وطواقم إدارية تفانت في عمل دؤوب، وأولياء أمور سهروا وبذلوا الغالي والنفيس حتى وصل أبناؤهم إلى ما وصلوا إليه، والى كل من ساهم في هذا الإنجاز من مؤسسات في المجتمع المحلي، فجزاكم الله خيرا، وبارك مسعاكم.

كما ألقت جمان بنت مرعي اليعقوبية من مدرسة الغالية بنت ناصر للتعليم الأساسي كلمة نيابة عن الطلبة المكرمين قالت فيها: إنه لمن دواعي سروري وعظيم امتناني أن ألقي بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي مجيدي دبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2019/ 2020م) بتعليمية الظاهرة هذه الكلمة، التي تحكي تفاصيل قصة ابتدأت بالشغف والطموح لتنتهي بتفوق ممزوج بأكاليل الفرح والفخر والاعتزاز، عشناها بين ارتياد صفحات العلم، طفنا بها جنبات أيامنا وليالينا، جئنا بالوعد، وبشرى الحلم السعيد، وتعب مغفور له طالما مساعي النجاح أصلها جهد، بمعنى النور والعلم، بمعنى النصر والظفر، نعيش ما حيينا بمسرة وبصدق مشاعر. وألقى الدكتور محمود بن عبيد السكيتي كلمة أولياء الأمور نقل خلالها تهاني ومباركة الأهالي للطلبة والطالبات على تفوقهم وإجادتهم في امتحانات دبلوم التعليم العام بمدارس محافظة ومتمنيًا لهم النجاح والتوفيق. وقد تواصلت فقرات الاحتفال بتقديم عرض مرئي عن أهمية تكريم الطلبة المجيدين بعنوان:(اجتهادي سر نجاحي) ثم ألقى الطالب أحمد بن عبدالله الوحشي من مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي قصيدة شعرية وطنية. واختتم الحفل بتكريم الطلبة والطالبات المجيدين في الدبلوم التعليم العام من مختلف مدارس محافظة الظاهرة.