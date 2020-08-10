دار العطاء .. أكثر من 71 ألف ريال عماني ريع حملة «سلاما لبيروت»

دشنت جمعية (دار العطاء) بالتعاون مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مؤخرًا حملة (سلامًا لبيروت) لتقديم يد العون والمساعدة لمتضرري بيروت، وذلك بعد الانفجار الذي شهده المرفأ التابع لميناء لبنان، والذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المنازل والمحلات التجارية.

حيث بلغ إجمالي ريع حملة التبرعات 71 ألفًا و123 ريالًا عمانيًّا، وجاء تدشين الحملة بشراكة كل من: مزاد مسقط، وجواهر عُمان، ودار الأسيل، ومطعم فلفل، ومطعم زهرة الليمون، وحالي للهدايا، والفنانة مريم الوهيبية، وبثينة العليانية، وأميمة الهنائية، والفنانة التشكيلية شمسة الحارثية، والفنانة التشكيلية حليمة البلوشية وRebeca Nigrinis، وذلك في إطار برنامج إدارة الكوارث الذي يعد من البرامج الأساسية لدار العطاء، ويعنى بتقديم يد العون والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية المختلفة، سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

حيث سبق وأن نظمت (دار العطاء) حملات إغاثة لكل من غزة واليمن وسوريا ولاجئي الروهينجا، والآن حملة (سلامًا لبيروت)، إيمانًا منها بأن عُمان جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الإنساني والدولي، وأن تقديم يد العون للآخرين في وقت الأزمات يعكس قيم ومبادئ المجتمع العماني المترابط والمتسامح.

وقد صرحت المكرمة مريم الزدجالية رئيسة جمعية دار العطاء قائلة حول تدشين الحملة: تسعى (دار العطاء) بصورة مستمرة لمد يد العون والمساعدة داخل الخليج 365 وخارجه، وجاءت حملة (سلامًا لبيروت) في إطار جهود ومساعي الدار للوقوف مع الشعب اللبناني في هذه الأزمة التي لامست قلوبنا جميعًا، وذلك لما شاهدناه من دمار وخراب في بيروت، وتعزيز الدور الإنساني للسلطنة، وقمنا بتدشين الحملة لجمع التبرعات المادية لمساعدتهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.