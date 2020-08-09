تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا في السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة (513) وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحمّل المسؤولية الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.