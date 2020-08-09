التثقيف الصحي بمستشفى نـزوى يواصل تنفيذ البرامج التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

يواصل قسم التثقيف الصحي بمستشفى نـزوى تنفيذ البرامج التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل جائحة (كوفيد ـ 19) والتي تضمنت العديد من التبعات التي اثرت في عملية التوعية والتثقيف الصحي سواء داخل المؤسسات أو عند المجتمع ومع ذلك كان لا بد من إيجاد البديل وهو الوصول لأكبر شريحة عن بُعد من خلال استخدام التطبيقات المتاحة عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي مع تحقيق هدف المؤسسة في الشراكة المجتمعية فكان تعاون القسم حاضر مع جمعيات المرأة العمانية بولايات محافظة الداخلية (نـزوى وبدبد وسمائل) في إقامة العديد من المحاضرات الصحية وعقد الورش التدريبية بالتعاون مع العديد من المحاضرين والمختصين عبر استخدام تطبيق (زووم) ومن المناشط التي تخلق جو من المتعة والبحث إطلاق (مسابقة كن على وعي) نحو جيل خال من امراض الدم الوراثية وهيه مسابقة تجمع بين التوعية والمتعة والبحث وتستهدف كافة شرائح المجتمع ومن بعد القرارات الأخيرة للجنه العليا حول عودة إقامة المناشط داخل المؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية لـ(كوفيد ـ 19) عن طريق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل اليدين وحصر الحضور بأعداد قليلة كان له محط الاهتمام والعمل به داخل مستشفى نـزوى وذلك من حيث إشراك موظفيها في الحلقات المنفذة.