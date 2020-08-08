(1700) مشارك في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الـ(30) والتصفيات الأولية لم تحدد حتى الآن

بعد انتهاء عملية التسجيل للمسابقة

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

اختتمت مؤخرا عملية التسجيل في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها (الثلاثين)، حيث بلغ عدد المتسابقين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني فى المسابقة (1700) متسابق ومتسابقة في مختلف مستوياتها، ولم يحدد حتى الآن موعد فترة التصفيات الاولية للمسابقة.

أوضح بذلك علي بن عبدالله الصقري ـ مدير مكتب المسابقة وقال: إن مسابقة هذ العام لم يعترض التسجيل أي صعوبات تقنية فيها نظرًا للتجارب الرائدة في مجال التسجيل الإلكتروني، حيث كانت المسابقة من أوائل المسابقات التي اعتمدت التسجيل الإلكتروني نهجًا خالصًا لها وكان ذلك حوالي قبل 7 سنوات من الآن، وهي فترة كانت كافية لتجاوز كل الصعوبات التقنية مما جعلت عمليات التسجيل الإلكتروني سهلة ومتاحة للجميع، مشيرًا الى انه وبدخول فيروس كورونا وانقطاع الموظفين عن أعمالهم نتيجة الجائحة لم يؤثر على عمليات التسجيل حيث شهدت هذه الدورة تسجيل أكثر من 100 متسابق بعد أقل من 24 ساعة من فتح باب التسجيل، وهذا يؤكد سهولة عمليات التسجيل وشغف المواطنين من مختلف الأعمار في التسجيل والمشاركة في المسابقة والهمة العالية التي يتمتع بها الجميع وحرصهم على الارتقاء بمستوياتهم للأعلى، ومن خلال عمليات التسجيل لوحظ أن هناك الكثير ممن سجل في المستويات الأقل حرصا على الاستمرار في التسجيل لمستوى الأعلى منه في الدورة الماضية، وهذا مؤشر أيضا على أهمية مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم لدى أبناء السلطنة ورغبتهم الصادقة في حفظ كتاب الله العزيز وتدبره.

تشمل المسابقة ـ التي ينظمها ديوان البلاط السلطاني، ممثلاً بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ـ (7) مستويات، تمثل: المستوى الأول في (حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد)، والمستوى الثاني في (حفظ أربعة وعشرين جزءاً متتالياً مع التجويد)، والمستوى الثالث في (حفظ ثمانية عشـر جزءاً متتالياً مع التجويد)، والمستوى الرابع في (حفظ اثني عشر جزءاً متتالياً مع التجويد)، والمستوى الخامـس في (حفظ ستة أجزاء متتالية مع التجويـد، ويشترط أن يكون من مواليد 2004 فما فوق)، والمستوى السادس في (حفظ 4 أجزاء متتالية مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد 2008 فما فوق)، أما المستوى السابع فهو(حفظ جزأين متتاليين مع التجويد، ويشترط أن يكون من مواليد 2011 فما فوق).يذكر أنه قد بلغ أعداد المشاركين في الدورة الـ(29) العام الماضي (2140) مشاركاً ومشاركة.