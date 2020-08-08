شرطة عمان السلطانية تواصل جهودها لحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

- اعربت عن شكرها للمواطنين والمقيمين على التزامهم تواصل شرطة عمان السلطانية تنفيذ قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) المتعلق بمنع الحركة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً حتى تاريخ 15 أغسطس الجاري.

وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم والتزامهم باتخاذهم التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والالتزام بقرار منع الحركة في الفترة المسائية، وقرار إغلاق محافظات السلطنة من خلال نقاط التحكم والسيطرة التي أقامتها شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة.

وقد فرضت شرطة عمان السلطانية المزيد من الرقابة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التجمعات وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت البيانات المسجلة لدى الإدارة العامة للعمليات إلى تسجيل مخالفات محدودة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها عدم الالتزام بارتداء الكمامة

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