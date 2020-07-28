وزير الدولة ومحافظ ظفار يصدر قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل مركزي لمتابعة إزالة الحيازات غير القانونية

صلالة ـ الخليج 365:

أصدر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار قرارًا وزاريًّا بتشكيل فريق عمل مركزي لمتابعة إزالة الحيازات غير القانونية بمحافظة ظفار برئاسة مدير دائرة متابعة المخالفات بالحلول (بلدية ظفار) وعضوية ممثل من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار وممثل من قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة ظفار وممثل من دائرة تنظيم الإسكان الريفي وممثل من الدائرة القانونية ببلدية ظفار ومفتش رقابة البناء بدائرة متابعة المخالفات ببلدية ظفار.

حيث نصَّ القرار على أن يتولى الفريق تقديم الدعم لفريق الازالة الفورية المُشكَّل بالقرار الوزاري رقم:(113/2019)، ويضع برنامج المتابعة بعد التنسيق مع رؤساء فرق الازالة الفورية، ومتابعة اعمال إزالة الحيازات غير القانونية التي لم تتم إزالتها، وإبلاغ الجهات المختصة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ومتابعة تنفيذ المادة رقم (8) من الأمر المحلي رقم:(1/2003) الخاصة بالعقوبات والغرامات لتنظيم البناء في نطاق الإسكان الريفي.

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