(٨٤٦) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وتماثل (٥٨٥٨٧) حالة للشفاء

العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٧٩٠٤) مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (٨٤٦) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) منها (٧٧١) لعمانيين و(٧٥) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٧٩٠٤) و(٤٠٢) وفاة، وتماثل (٥٨٥٨٧) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (١٩٠٤) والحالات المنومة اليوم (٤٩) والمنومين (٥٢٨) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٨١).

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