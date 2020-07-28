شرطة عمان السلطانية: التزام أكبر ووعي أكثر خلال اليوم الثالث من منع الحركة وانخفاض عدد البلاغات

نشر الدوريات الأمنية والمرورية ومراقبة الأماكن العامة بإسناد من طيران الشرطة

شهد اليوم الثالث من تطبيق قرار منع الحركة في جميع ولايات السلطنة التزامًا أكبر ووعيًّا أكثر من المواطنين والمقيمين، فبحسب البلاغات التي تلقاها مركز الحوادث بالإدارة العامة للعمليات والتي تم تفعيلها لمتابعة كافة الأحداث المرتبطة بفيروس كورونا على مدار الساعة يتضح الانخفاض التدريجي في عدد البلاغات والمخالفات المسجلة منذ تطبيق القرار والتي كانت ذروتها في الساعات الأولى من تطبيق قرار منع الحركة.

وتواصل شرطة عمان السلطانية تطبيق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الخاصة بإغلاق الحركة بين كافة المحافظات بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة، ومنع الحركة في مختلف الولايات من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، كما تحرص تشكيلات الشرطة في مختلف محافظات السلطنة على اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس ومنها نشر الدوريات الأمنية والمرورية ومراقبة الأماكن العامة بإسناد من طيران الشرطة، وكذلك استخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد لمخاطبة الجمهور وتوعية وتوجيه الأشخاص بالابتعاد وعدم التجمع للحد من انتشار الفيروس.

وتناشد شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين مواصلة التقيد بالتوجيهات والتحذيرات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن المخالفين لقرارات اللجنة العليا من خلال الاتصال على مركز هاتف عمليات الشرطة (9999) أو على الأرقام:( 24569183 و24569186) المخصصة لمتابعة كافة الأحداث المرتبطة بفيروس كورونا على مدار الساعة، وضرورة التعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة حفاظاً على سلامة الجميع.