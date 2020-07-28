مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (9) حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة (٤٠٢) وفاة.

وتتقدم وزارة الصحة إلى ذويهم بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).

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