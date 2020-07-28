حملة للتخلص من المخلفات والمشوهات بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

تواصل بلدية الخابورة ممثلة بقسم الصحة الوقائية والصرف الصحي جهودها في نقل وتنظيف المخلفات والمشوهات والأشجار الجافة والعبوات الفارغة والأوراق المتطايرة من منطقة عباسة والواسط، كما تم نقل الحيوانات النافقة من الشارع العام والشوارع الفرعية.

وقد أوضح حسن البرماني مدير بلدية الخابورة بأن سوف يعمل بكل إمكانيات البلدية لتحسين الولاية، حيث تأتي هذه الحملة ضمن برنامج متواصل للمحافظة على النظافة العامة وإيجاد بيئة نظيفة واظهار الولاية بالمظهر الصحي النظيف، وتم توجيه المواطنين بالتقيد والتعاون مع البلدية وشركة بيئة بالتخلص من الحيوانات النافقة والنفايات المنزلية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها .