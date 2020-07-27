(١٠٥٣) إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل (٥٧٠٢٨) حالة للشفاء

العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٧٠٥٨) مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (١٠٥٣) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منها (٩٥٢) لعمانيين و (١٠١) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٧٠٥٨) و(٣٩٣) وفاة، وتماثل (٥٧٠٢٨) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية (٣٥٠٤) والحالات المنومة أمس (٦٩) والمنومين (٥٥٢) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٧٧).

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