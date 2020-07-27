(اللجنة العليا) تزور المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة

مسقط ـ العمانية: قامت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أمس بزيارة إلى المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

واستمع معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة وجميع أعضائها إلى إيجاز حول دور اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وما تقوم به القطاعات والجهات المختصة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالغلق التام للمحافظات وعمليات منع الحركة التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة.

جدير بالذكر أنه تم تفعيل عدد من قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وهي قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة وقطاع الإغاثة والإيواء وقطاع الإعلام والتوعية العامة إضافة إلى تفعيل كافة اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة في المحافظات التي تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المختصة وتعزيز التعاون بينها وكل ما من شأنه تحقيق التكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية والعسكرية والقطاعين الخاص والأهلي.

ويعمل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة على وضع الخطط والآليات الكفيلة بتعزيز الموارد والإمكانات اللازمة للحد من انتشار (كوفيد ـ 19) وضمان إدامة الخدمات الأساسية وذلك بمتابعة من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة التي تضم في عضويتها الجهات الحكومية وقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات المختصة الأخرى.

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