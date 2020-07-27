لجنة الزكاة بالسويق تودع أكثر من 497 ريالا عمانيا للأسر المستحقة

السويق ـ من صالح بن سعيد الريسي:

حرصًا منها على مواصلة وتفعيل دورها في التكافل الاجتماعي وتزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، ومن أجل رسم البسمة على الأسر المعسرة خلال أيام العيد أودعت لجنة الزكاة بولاية السويق والتي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مبلغًا وقدره 49 ألفًا و725 ريالًا عمانيًّا في حسابات (663) أسرة معسرة بالولاية مسجلة في كشوفات اللجنة، حيث أن هذه الأسرة تم اعتماد طلابتها وتسجيلها في كشوفات اللجنة بعد استيفائها لشروط استحقاق الزكاة. وتتقدم لجنة الزكاة بولاية السويق بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم في تقديم يد العون والمساعدة الأسر المعسرة بالولاية

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