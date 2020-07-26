شرطة عمان السلطانية تشيد بتعاون والتزام المواطنين والمقيمين

مع تنفيذ الإغلاق ومنع الحركة

أشادت شرطة عمان السلطانية بتعاون والتزام المواطنين والمقيمين بتطبيق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الخاصة بإغلاق الحركة بين كافة المحافظات ومنع الحركة في مختلف الولايات من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.

ولم تشهد نقاط التحكم والسيطرة التي تم تفعيلها مساء أمس الأول من قبل شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة أية تجاوزات، فقد تم تنفيذ الإغلاق التام لنقاط العبور بين المحافظات في الطرق الرئيسية والفرعية، مع السماح بعبور مركبات الطوارئ بأنواعها والمركبات العملياتية وكذلك المركبات المعنية بتفعيل نقاط التحكم والسيطرة، ومركبات نقل القمامة وناقلات الوقود وصهاريج نقل المياه والمسافرين والمغادرين عبر المطارات برفقة شخص واحد فقط شريطة تقديم وثيقة السفر.

ولضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية وحالات الطوارئ أثناء الإغلاق, فقد تم وضع آلية لعبور نقاط التحكم والسيطرة بين محافظات السلطنة لشاحنات التموين التي تزيد حمولتها عن 3 أطنان وشاحنات صهاريج الوقود وشاحنات غاز الطبخ ومركبات نقل الأدوية إضافة إلى المرضى المتوجهين إلى المستشفيات والمراكز الصحية بموجب إشعار من المستشفى. أما بالنسبة لمنع الحركة في الفترة المسائية، فتنوه شرطة عمان السلطانية لأصحاب المؤسسات والشركات والمحلات ضرورة الإغلاق والسماح للموظفين بالمغادرة بوقت كافٍ لضمان الوصول إلى مكان إقامتهم قبل الساعة السابعة، وعلى المواطنين والمقيمين انهاء أعمالهم قبل موعد منع الحركة تجنباً لتسجيل مخالفات ضدهم نتيجة مخالفة قرار منع الحركة، حيث إن أبرز المخالفات التي تم رصدها يوم أمس كانت بسبب التأخر في الوصول إلى المنازل، كما أكد أن منع الحركة يقصد به منع التنقل خارج المنزل بأي وسيلة كانت. وأكدت شرطة عمان السلطانية جاهزيتها للتعامل مع كافة الأحداث، حيث إن هناك انتشار وتواجد شُرطي في كافة ولايات السلطنة للمحافظة على استتباب الأمن والسلامة وتطبيق قرارات اللجنة العليا، داعيةً الجميع إلى مواصلة الالتزام تحقيقاً للمصلحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

■ جهود كبيرة يبذلها رجال الشرطة وقوات السلطان المسلحة

■ طرق محافظة مسقط تبدو خالية من المارة عقب سريان منع الحركة والتنقل