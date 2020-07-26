تطبيقًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بدأت مساء أمس الاول واعتبارًا من الساعة السابعة وحدات من الجيش السلطاني العماني ووحدات من شرطة عمان السلطانية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة مع بدء سريان (الاغلاق التام) على جميع مداخل ومخارج محافظات السلطنة.

وقد انتشرت الوحدات المنفذة لنقاط السيطرة والتحكم المشتركة وفقًا لخطة الانتشار وبما يتطلبه تنفيذ قرارات اللجنة العليا والذي قضى بالإغلاق التام بين محافظات السلطنة وحتى يوم السبت الموافق 8 أُغسطس القادم.

وقد أبدى المواطنون والمقيمون تفهمهم للأهداف التي من أجلها تم تفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة وبما أظهروه من التزام بكافة الإجراءات اللازمة والتقيد بالتوقيتات المعتمدة، لما فيه تحقيق المصلحة العامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية تفعل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة على مداخل ومخارج المحافظات على الطرق الرئيسية والفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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