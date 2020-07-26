(١١٤٧) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وتماثل (٥٥٢٩٩) حالة للشفاء

العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٦٠٠٥) مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (١١٤٧) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منها (١٠٥٣) لعمانيين و(٩٤) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٦٠٠٥) و(٣٨٤) وفاة، وتماثل (٥٥٢٩٩) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية (٣١٨٧) والحالات المنومة أمس (٥٣) والمنومين (٥٤٥) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٦٧).

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