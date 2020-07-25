المفتي العام للسلطنة يجدد التأكيد على كثرة الاستغفار والدعاء والصدقات ليرفع الله تعالى البلاء ويكشف الضر

- داعيا الله عزو وجل أن أن يُعيد الحج والكل فـي صحة وعافية وقد زال الوباء

- أُطالب المسلمين بأن يتحدوا ولا يفترقوا وأن يجتمعوا ولا يتشتتوا ويتعاونوا على البر والتقوى وأن يلتقوا على كلمة سواء

- علينا أن نعيد التفكير فـي أحوالنا وأن نراجع أنفسنا وأن نقلب صفحات حياتنا من الشر إلى الخير ومن التشتت إلى الاجتماع ومن التفرق إلى الألفة

كتب ـ علي السليمي:

دعا سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي ـ المفتي العام للسلطنة بأن يمُنَّ على العالم كله برفع البلاء وكشف الضراء إنه على كل شيء قدير، ومُطالبًا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يتحدوا ولا يفترقوا، وأن يجتمعوا ولا يتشتتوا، ويتعاونوا على البر والتقوى والرجوع إلى الله والتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والصدقات ليرفع الله تعالى هذا البلاء ويكشف هذا الضُّر، فإنه لا كاشف للضر غيره.

جاء ذلك خلال كلمة سماحته بمناسبة استهلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، حيث تحدث سماحته قائلًا: بهذه المناسبة الغالية على كل مسلم، مناسبة استهلال شهر ذي الحجة لعام 1441هـ يشرفني أن أهنئ أولًا المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان المعظم ـ حفظه الله وأمده بالخير وبارك في عمره ووفقه للمضي قُدمًا إلى طريق الخير، وأهنئ جميع الشعوب المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات العديدة على جلالته وعلى شعب عمان المسلم وعلى جميع الشعوب المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها وأن يمُنَّ على العالم كله برفع البلاء وكشف الضراء إنه على كل شيء قدير.

وقال سماحته: وبهذه المناسبة الغالية العزيزة أوجه كلمتي إلى إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مطالبًا إياهم بأن يتحدوا ولا يفترقوا، وأن يجتمعوا ولا يتشتتوا ويتعاونوا على البر والتقوى، وأن يلتقوا على كلمة سواء تؤلف بين القلوب وتسلب ما فيها من السخام والأحقاد وتُعيد بينها الألفة والمودة والحنان والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما أنني أطالب كل فرد من أفراد المسلمين في هذه الأرض المباركة وما بعدها من الأيام بتقوى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله والتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والصدقات ليرفع الله تعالى هذا البلاء ويكشف هذا الضُّر، فإنه لا كاشف للضر غيره، فالله تعالى يقول:(وإن يمسسك الله بضُر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخيرٍ فهو على كل شيء قدير)، ويقول:(وإن يمسسك الله بضُر فلا كاشف له إلا هو وإن يُردك بخيرٍ فلا رادَّ لفضله يُصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم).

سائلًا سماحته الله تعالى أن يكشف عن الجميع الضُرَّ وأن يعافينا جميعًا من كل بلاء، وأن يصرف الوباء، وأن يمُنَّ علينا بالصحة والتوفيق لما فيه الخير وأن يجمع قلوبنا على ما يحبه ويرضاه في تقوى الله في السر والعلانية وعلى محاسبة النفس والرجوع إلى الله تعالى في كل لحظة من اللحظات لنكون في كل لحظة أقرب إلى الله تعالى بالطاعة وحسن العمل، كما أننا في كل لحظة أقرب إلى لقائه قبل اللحظة التي تقدمتها.

موضّحًا سماحته بأنه علينا أن نعيد التفكير في أحوالنا وأن نراجع أنفسنا، وأن نُقلّب صفحات حياتنا من الشر إلى الخير، ومن التشتت إلى الاجتماع، ومن التفرق إلى الألفة، وإلى المودة والحنان وحسن العشرة فيما بيننا، فإن الله سبحانه وتعالى يرضيه منا أن نكون أكثر تآلفًا وأكثر وحدةً وانسجامًا، فالله تعالى يقول:(إنما المؤمنون إخوة)، والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول:(مَثلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثلِ الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسدِ بالحُمّى والسهر)، فعلينا أن نحرص على تطبيق ما جاء في كتاب الله وتطبيق المثل الذي ضربه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنكون حقًّا من الفئة المؤمنة الموصولة بالله سبحانه وتعالى.

وأكد سماحة المفتي العام للسلطنة بأنه لا ريب أن هذه الأيام هي أيام مباركات، أيام فيها الخير الكثير، هي أيام الحج، ذلك النُّسُك العظيم الذي يُذكّر العباد بالله سبحانه وتعالى ويصل ما بين قلوبهم ويربط بين أفئدتهم، ومع ذلك فإن هذه الأيام بالنسبة لأي مسلم هي أعمال خير، فكل من تقرّب لله تعالى فيها ضوعف له الجزاء، وقد أقسم الله تعالى بها في قوله:(وليالٍ عشرٍ) وهي هذه الليالي المباركات، فعلى كُل منا أن يحرص على أن يتسابق في مضمار الخير مع إخوانه لينال جائزة كبيرة عند الله تعالى على ما يتقرب به إليه.

داعيًا سماحته في ختام كلمته بقوله: نسأل الله تعالى أن يُعيد الحج للمسلمين جميعًا والكل في صحة وعافية وقد زال هذا الوباء ولم يكن له بقعة من العالم، إنه تعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير نِعمَ المولى ونِعمَ النصير، وشكرًا لكم وهنيئًا لكم هذه الأيام المباركة، الأيام العشر وأيام الحج الأكبر، وهنيئًا لكم العيد السعيد، وفقنا الله وإياكم جميعًا لطاعته، وأن يقربنا إليه بكل ما يُتقرب إليه من الأعمال الصالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.