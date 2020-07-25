الصحة : (١٠٦٧) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وتماثل (٥٤٠٦١) حالة للشفاء

العدد الكلِّي للحالات المسجلة (٧٤٨٥٨) مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (١٠٦٧) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منها (٩٥٩) لعمانيين و(١٠٨) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٤٨٥٨) و(٣٧١) وفاة، وتماثل (٥٤٠٦١) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية (٣٠٧٦) والحالات المنومة أمس (٥٨) والمنومين (٥٧٠) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٦٧).

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