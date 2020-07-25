بلدية صور تكمل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تستعد بلدية صور لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام وسط بيئة صحية ورقابة بيطرية متميزة بما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) للحد من انتشار الفيروس.

وقد اتخذ المختصون ببلدية صور سلسلة من الاجراءات الاحترازية لتقديم أجود الخدمات تحت ظروف آمنة للمستفيد من الخدمات المقدمة من المسلخ البلدي بالولاية، وذلك حرصًا على سلامة المستفيد في ظل الظروف الراهنة، ولم تقتصر الجهود على متابعة المسالخ فقط بل اتسعت لتشمل شتى المجالات الواقعة ضمن اختصاصاتها، حيث وجه المختصون ببلدية صور الشركة المتعاقد معها لإدارة اعمال المسلخ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بدءًا من استلام الذبائح من المستفيد وانتهاء بالتعامل مع مخلفات الذبح. كما قامات بلدية صور مسبقا بتزويد العاملين بالمسلخ بالإرشادات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار جائحة كورونا كقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر الاسطح والادوات المستخدمة في الذبح.

ولتنظيم العمل بالمسلخ البلدي في فترة الذروة خلال ايام العيد الفضيل وجهت بلدية صور الشركة المتعاقد معها لإدارة اعمال المسلخ بتنظيم فترات العمل وزيادة عدد العاملين بالمسلخ خلال الفترتين (الصباحية والمسائية) لاستيعاب جميع الطلبات المقدمة لخدمة الذبح بما ينال رضا المستفيد وذلك مع مراعاة اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة.

وحرصًا على سلامة المستفيد من التعرض للعدوى جراء الامراض المنقولة من الحيوانات، تدعو بلدية صور الأهالي والمقيمين للذبح في المسلخ وذلك لضمان جودة وسلامة اللحوم من الامراض الفيروسية والبكتيرية على حد سواء، حيث يتم الذبح بالمسالخ تحت إشراف أطباء بيطريين مختصين في التعامل مع الحيوانات والكشف عليها بجميع مراحل الذبح لضمان خلو الذبيحة من الامراض واستئصال الأجزاء المصابة واتلافها.

ولم تقتصر الجهود في تنظيم العمل بالمسلخ البلدي حيث نفذت البلدية سلسلة من الزيارات التفتيشية مستهدفة المنشآت الغذائية والمهنية للتأكد من اتخاذها للإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا، فضلًا عن متابعة مدى التزام هذه المنشآت بالالتزام بلائحة الاشتراطات الصحية الصادرة من مركز جودة وسلامة الغذاء، واشتملت هذه الزيارات على متابعة الاسواق والمحال التجارية ومحال بيع الخضراوات والفواكه، بالإضافة الى متابعة محال بيع الحلويات وغيرها من الانشطة الغذائية والمهنية.