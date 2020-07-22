العدد الكلِّي للحالات المسجلة فـي السلطنة «٧١٥٤٧» «١٦٦٠» إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وتماثل «٤٧٩٢٢» حالة للشفاء

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (١٦٦٠) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منها (١٣٦٤) لعمانيين و(٢٩٦) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧١٥٤٧) و(٣٤٩) وفاة، وتماثل (٤٧٩٢٢) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية (٤٧٩٨) والحالات المنومة أمس (٧٦) والمنومين (٥٧٧) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٦٥).

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