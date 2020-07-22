بدعم من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال .. التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع شراء أجهزة طبية لمستشفى جعلان بني بوعلي

في المحليات 22 يوليو,2020 نسخة للطباعة

تم بمبنى وزارة الصحة صباح أمس التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

نصَّت الاتفاقية على تمويل المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بدعم سخي لمشروع شراء أجهزة طبية لمستشفى جعلان بني بوعلي.

وقَّع الاتفاقيات نيابة عن وزارة الصحة سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي ـ مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية والمفوض باختصاصات وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، وعن المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الدكتور عامر بن ناصر بن عامر المطاعني – الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

حضر توقيع الاتفاقية التي تمت (عن بُعـد) عدد من المسؤولين بوزارة الصحة والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وفي تصريح له ثمّن سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب بن قحطان البوسعيدي ــ مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية والمفوض باختصاصات وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، مبادرات المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتعاونها المثمر والمتواصل مع وزارة الصحة الذي أسفر عن العديد من المشاريع والخدمات التي تضاف للمنظومة الصحية والتي تسهم في تجويد الخدمة المقدمة للمجتمع، مؤكدًا سعادته على أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيلهما بما يخدم مصلحة الخليج 365 والمواطنين.

من جهته قال الدكتور عامر بن ناصر بن عامر المطاعني – الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: إن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المؤسسة التنموية للمساهمة في تنمية هذا الخليج 365 المعطاء، من خلال توفير الرعاية الصحية الجيدة والمناسبة. حيث يتصدر دعم القطاع الصحي أولوياتنا والذي من شأنه أن يؤهل المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة ودعم النمو في البلاد وتطلعاته.

من جانبه توجه الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة جنوب الشرقية بالشكر الجزيل للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمها المستمر للخدمات الصحية بالمحافظة.

وأضاف: إن هذه الاتفاقية تتمثل في توفير معدات وأجهزة طبية لمستشفى جعلان بني بوعلي وهي عبارة عن عدد من الأسرة الإلكترونية لقسمي الأطفال وصالة الولادة، مضخات المحاليل الوريدية، وكذلك كبسولات الحضانة، بالإضافه إلى جهاز العلاج الضوئي للأطفال .. وغـيرها، مضيفًا أن مثل هـذا الدعم السخي سيسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى.