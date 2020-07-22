كلية الدفاع الوطني تحتفل بتخريج دورة الدفاع الوطني السابعة

- تمنح المشاركين درجة الماجستير فـي الدراسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني من جامعة السلطان قابوس

- راعي الحفل : مناقشات الخريجين للتأثيرات الاقتصادية جراء «كوفيد ـ 19» بلا شك محل اهتمام وتقدير

- آمر كلية الدفاع الوطني : كانت توجيهات جلالة السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ أن تكون الكلية منارة علم تجتمع فيها نخب من ذوي الأفكار والرؤى الوطنية من أجل بناء وتأهيل صناع القرار الاستراتيجي

- المشاركون: تخرُّجنا اليوم لا يمثل علامة النهاية بقدر ما يمثل بداية جديدة ومسؤولية أكبر

متابعة ـ النقيب: سعيد بن خالد النافعي:

تصوير ـ الرقيب أول: محمد بن أحمد البلوشي:

احتفلت كلية الدفاع الوطني صباح أمس بتخريج دورة الدفاع الوطني السابعة، والتي شارك فيها عدد من كبار الضباط من أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني، وشرطة عُمان السلطانية، والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الموظفين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المدنية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بدأ الاحتفال الذي أقيم بمقر الكلية في معسكر بيت الفلج بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة قال فيها: لقد كانت توجيهات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ أن تكون هذه الكلية منارة علم تجتمع فيها نخب من ذوي الأفكار والرؤى الوطنية من أجل بناء وتأهيل صنّاع القرار الاستراتيجي، كما أن التوجيهات المباركة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي يوم 23 فبراير 2020م قد أكد على الاهتمام بالتعليم، حيث قال جلالته ـ رعاه الله:(إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلَّم أولوياتنا الوطنية، وسنمدُّه بكافة أسباب التمكين) ـ حفظ الله جلالته ووفقه لتحقيق ما يصبو إليه من عزة ورفعة لهذا الخليج 365 وأبنائه.

بعد ذلك شاهد راعي المناسبة فيلمًا تسجيليًّا للدورة السابعة وما اشتملت عليه من برنامج دراسي تضمن ثلاثة فصول دراسية، بجانب الدراسة النظرية والتطبيقات العملية والزيارات المحلية ذات العلاقة ببرنامج الدورة، إلى جانب المحاضرات والندوات لعدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة والقادة العسكريين والأمنيين بالدولة، واستقطابها عددًا من المفكرين والباحثين وصناع القرار من داخل السلطنة وخارجها.

ثم قام معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.

بعدها ألقت الدكتورة سهام بنت سالم السنانية إحدى المشاركات بالدورة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية كلمة نيابة عن زملائها المشاركين قالت فـــيها: إن تخرُّجنا اليوم لا يمثل علامة النهاية بقدر ما يمثل بداية جديدة ومسؤولية أكبر، قادة أصحاب فكر استراتيجي مستعدون لمواجهة التحديات ومحافظون أوفياء على الأمن الوطني، تم إعدادهم إعدادًا جيدًا من قبل كلية الدفاع الوطني.

وأضافت قائلة: إن كلية الدفاع الوطني المؤسسة الأكاديمية الوطنية الشامخة في منظومة الدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع، لهي منارة فكرية رائدة هيأت لنا بيئة ملائمة لنبرع في مهارات البحث العميق، والمناقشة البناءة، والتحليل الدقيق، والتفكير الاستراتيجي، فكان لها الفضل بعد الله في تتويج جهودنا بعظيم المنجزات.

واختتمت الكلمة بقولها: إنه في يوم تخرجنا هذا لنزهو بعُمان ونقدِّم أنفسنا فداءً لترابها الطاهر، ولن ترفَّ لنا عينٌ؛ أو ينام لنا جفنٌ حتى نراها سباقةً لكل ركب، وقدوة لكل حضارة، وإننا نعاهد الله والوطن وسلطاننا المفدى بأن نبقى دائمًا على الولاء، ونسعى في الحفاظ على تراثنا وممتلكاتنا ومقدّراتنا تخطيطًا وتطويرًا وتنمية.

حضر الاحتفال صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء غصن بن هلال العلوي مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات، واللواء أحمد بن علي كشوب أمين عام مجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني، وأعضاء هيئة التوجيه بالكلية.

الجدير بالذكر أن دورة الدفاع الوطني السابعة بدأت في الثامن والعشرين من أغسطس من العام المنصرم، حيث تهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل قادة استراتيجيين (عسكريين ومدنيين) من خلال الالتزام بتوفير البيئة الأكاديمية التي تحفز على الإبداع الفكري والتعلم والبحث والتطوير، بهدف إكسابهم المعرفة والمهارات والقيم والاتجاهات التي تمكِّنهم من تولي المناصب القيادية في المستوى الاستراتيجي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة في مجالي الأمن والدفاع.

وبهذه المناسبة أدلى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة راعي الحفل بتصريح قال فيه: تشرفت (اليوم) وبكل اعتزاز برعاية حفل تخريج الدفعة السابعة من دورة الدفاع الوطني، ومما لا شك فيه أن هذه الكوكبة من إخواننا وأبنائنا وبناتنا التي سترفد القطاعين العسكري والمدني في المرحلة القادمة هي إضافة جديدة، وما أعجبت به هو تمكُّن الكلية في هذه الظروف الصعبة من إنجاز هذا البرنامج المعتمد الذي يحصل فيه المشاركون على شهادة الماجستير، واستخدامهم لوسائل التقنية، ومنها التعلم عن بعد، كما أن مناقشات الخريجين خلال الأشهر الماضية للتأثيرات الاقتصادية من جراء جائحة (كوفيد ـ 19) وحزمة الحلول التي اقترحوها في بحوثهم هي بلا شك محل اهتمام وتقدير، نتمنى للكلية والخريجين كل التوفيق، كما أجدها سانحة لتقديم الشكر الجزيل للكادر الفني والأكاديمي والإداري بالكلية على ما يقومون به من جهد كبير، وكل عام والجميع بخير.

ولتسليط الضوء على أهمية الدورة على المستوى الوطني أجرى التوجيه المعنوي عددًا من اللقاءات الصحفية لعدد من هيئة التوجيه بالكلية والخريجين ..

حيث قال سعادة السفير الدكتور عبدالله بن صالح السعدي ـ موجه استراتيجي بكلية الدفاع الوطني: لقد شمل برنامج الدراسة ترسيخ الفهم العميق لمختلف قضايا الأمن والدفاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، علاوة على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والنقد، ومهارات التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وكل هذا تم في إطار منهجية علمية دقيقة مبنية على أحدث أساليب البحث العلمي، ولا يسعني في هذا اليوم إلا أن أتوجه بالتهنئة إلى كافة المشاركين في الدورة السابعة بمناسبة تخرجهم من هذه الكلية الرائدة، كما نهنئ أنفسنا جميعًا بإكمال كلية الدفاع الوطني سبع سنوات من بدء مسيرتها الأكاديمية التي كما أراد لها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ بأن تكون منارة فكرية تحفِّز على الإبداع الفكري والتعلم في المستوى الاستراتيجي، وبإذن الله ستستمر هذه الكلية في أداء مهمتها على أكمل وجه في المستقبل تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

كما قال العميد الركن محمد بن يعرب السيفي ـ مساعد آمر كلية الدفاع الوطني: بحمد الله وتوفيقه تحتفل كلية الدفاع الوطني في هذا اليوم المبارك بتخرج دفعة أخرى من قادة عُمان الذين نهلوا من معين العلم والمعرفة في الدراسات الاستراتيجية للأمن والدفاع، هؤلاء القادة الذين أتيحت لهم الفرصة وعلى مدار عام أكاديمي للارتقاء بفكرهم إلى المستوى الاستراتيجي، كما أتيحت لهم الفرصة للقيام بزيارات ميدانية داخلية للاطلاع على ما يمثله عدد من القطاعات بالدولة الاقتصادية والثقافية وغيرها من أهمية استراتيجية، وقد مثَّلت جائحة كورونا فرصة للكلية لتنويع أساليب الأداء التعليمي والأكاديمي والتكيف مع الأزمات والمستجدات، حيث تم تفعيل نظام التعليم عن بُعد بكل احترافية ومهنية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاعتماد وبشكل كامل على الكفاءات الأكاديمية الوطنية لتنفيذ عدد من حلقات العمل الذين أثبتوا كفاءتهم فلهم كل التقدير والثناء.

وقال الدكتور سالم بن سعيد الكندي ـ الممثل الأكاديمي لجامعة السلطان قابوس في كلية الدفاع الوطني: عملت الكلية كمنظومة متكاملة لتحقيق أهدافها رغم كل الظروف التي صاحبت تنفيذ البرنامج في ظل جائحة كورونا، واستطاعت قيادة الكلية المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة تماشيا مع رؤية الكلية ورسالتها، وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية المدروسة في نظام متكامل من الهيئة الإدارية والفنية والأكاديمية وهيئة التوجيه والمشاركين، وقد كانت الكلية سباقة في تنفيذ كافة قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) نحو التعليم عن بُعد بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس لتنفيذ مقررات الفصل الثالث، فضلًا عن تنفيذ الكلية متطلبات الدورة كحلقة التعامل مع وسائل الإعلام، وحلقة إدارة الأزمات، ثم التمرين الاستراتيجي.

وقال العقيد الركن محمد بن صالح الفارسي ـ أحد المشاركين في الدورة من رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة: تعد كلية الدفاع الوطني شعاع فكر استراتيجي ليس على مستوى قوات السلطان المسلحة فحسب، وإنما على المستوى الوطني، حيث يسهم برنامج الدفاع الوطني في تعزيز مستوى المعرفة والفكر الإبداعي الاستراتيجي، والرقي بفكر مشاركيه في مختلف جوانب التخطيط والتحليل الاستراتيجي، فقد حرصت الكلية على إكساب المشاركين المعرفة والمهارة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية السليمة من خلال التعاون مع عدد من مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية الدولية المرموقة والشخصيات الوطنية وجامعة السلطان قابوس، لتأهيل وتخريج قيادات وطنية تسهم في بناء الخليج 365 تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.

العقيد الركن بحري سليمان بن محمد البلوشي ـ أحد المشاركين في الدورة من البحرية السلطانية العمانية قال: لقد كان لي الشرف بأن أكون ضمن منتسبي الدورة السابعة بكلية الدفاع الوطني، هذا الصرح العلمي الذي يزخر بإمكانات وكوادر ذات قدرات مهنية رفيعة تعزز أهداف الكلية، كتطوير القيادات الوطنية للقطاعين العسكري والمدني، لا سيما فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، وآليات صنع القرار التي تُعنى بالأمن والدفاع الوطني، وقد كان التمرين الاستراتيجي (صنع القرار ـ 7) فرصة سانحة في توظيف هذه الآليات وتطبيق مقررات الدورة في التعامل مع عدد من الأحداث والقضايا الافتراضية والأحداث الاستثنائية على المستوى الوطني، وختامًا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للقائمين على هذا الصرح العلمي لما قدموه خلال هذا العام في سبيل الارتقاء بمستوى المشاركين وإعداد قادة صانعي القرار.

وقال العقيد الركن سليمان بن سعيد الكلباني ـ أحد المشاركين في الدورة من الجيش السلطاني العُماني: كان لي الشرف العظيم الالتحاق بهذا الصرح الوطني الشامخ لاكتساب العلوم والمعارف المتنوعة، وممارسة المهارات الفكرية المتعددة، وتطوير مفاهيم العمل الوطني، وتتمثل في تأسيس قدرات التخطيط الاستراتيجي والمهارات القيادية المتقدمة، باعتماد أنماط التفكير الاستراتيجي في مواكبة العصر واستشراف المستقبل، والتي تفيد قادة المستقبل في الجانب الاستراتيجي، وخصوصًا مع تناغم بيئات الدراسة الإقليمية والدولية مع الوطنية، ولفهم أسس التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية، وبتنفيذ التمرين الاستراتيجي للكلية (صنع القرار ـ 7) وصل المشاركون إلى مستوى عالٍ من الفكر والتخطيط واتخاذ القرار، وبهذه المناسبة لا يسعنا سوى أن نشكر جهود القائمين على هذه المنارة العلمية لما يبذلونه من جهد لإعداد نخبة من الكفاءات الوطنية.

أما العقيد الركن مبارك بن سعيد المسروري ـ أحد المشاركين في الدورة من الحرس السلطاني العُماني فتحدث قائلًا: تعد كلية الدفاع الوطني أحد أهم الصروح التعليمية الشامخة بالسلطنة، حيث يتخرج منها سنويًّا نخبة من الكوادر الفاعلة ذات قدرات وإمكانات عالية في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي، وهذا نتاج جهود مضنية تبذلها الكلية في رفد الخليج 365 بتلكم الكوادر على أيدي موجهين استراتيجيين وخبراء دوليين ومحليين، كما أن لجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع الكلية الدور الفاعل في صقل الخريجين من خلال برنامج الماجستير الذي تم تنفيذه وفق البرنامج المعد لهذه الدورة، وها نحن اليوم نجني ثـمار عامٍ كامل من الجهد المتواصل، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لقيادة الكلية وهيئتها.

وقال الدكتور أحمد بن علوي باعبود ـ أحد المشاركين في الدورة من مجلس الشورى: كان مرور هذا العام الدراسي كلمحة بصر، بالرغم مما صاحبه من أحداث استثنائية على المستويين الوطني والعالمي بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك يقف اليوم منتسبو الدورة السابعة للاحتفال بنهاية هذا العام، ويطوف بهم شريط ذكرياتهم في أروقة الكلية وهم ينهلون من علومها ومعارفها، ويتبادلون الحوار مع شخصياتها المختلفة من قيادات دولية وإقليمية ووطنية، حيث إن القيمة العلمية التي تحققها دورات كلية الدفاع الوطني هي حصول المشاركين على قدر عالٍ من التأهيل في مجال التخطيط السليم والسياسات العامة، واستشراف المستقبل وفق تفكير ورؤية استراتيجية، تستوعب التحديات التي قد تواجه وطننا الغالي عُمان، وفي الوقت نفسه تزيد من الفهم العميق لمختلف القضايا الوطنية والدولية برؤية عُمانية.

معمر بن عبدالخالق الرواس ـ أحد المشاركين في الدورة من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار قال: بكل فخر واعتزاز يشرفني أن أكون ضمن مشاركي الدورة السابعة بكلية الدفاع الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في الفكر والتحليل الاستراتيجي لكافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال المحاضرات واللقاءات والزيارات وحلقات العمل والتمرين الاستراتيجي، والتي تمكّن المشاركين من الاطلاع والدراسة للعديد من القضايا الاستراتيجية لمختلف البيئات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي من شأنها إكساب المشاركين القدرة على مهارات الفكر والتحليل الاستراتيجي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنا باللقاء والحوار مع كبار المسؤولين متخذي القرار بالدولة، وكذلك السفراء المعتمدين لدى السلطنة للدول الشقيقة والصديقة، وكوكبة من المفكرين والخبراء والباحثين من داخل السلطنة وخارجها لإثراء فكر المشاركين بالمعلومات والمعرفة.