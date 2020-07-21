ابتداء من 25 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس القادم إغلاق المحافظات

- اللجنة العليا تقرر منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا

- منع التجمعات وصلاة العيد و«الهبطات» و«المعايدة» والاحتفالات الجماعية

- تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة فـي الفترة النهارية

مسقط ـ العمانية: قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في اجتماع لها أمس الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس القادم. وترأس الاجتماع معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة .

كما قررت اللجنة منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدّة المذكورة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا على أن يتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

وأكدت اللجنة على استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها خصوصًا صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمُّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد. تأتي هذه القرارات نظرًا لزيادة أعداد المصابين بمرض كورونا (كوفيد ـ 19) وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع ودعمًا للقطاع الصحي وتعزيزًا لقدراته على مواجهته .. حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.