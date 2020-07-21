تسجيل «١١» حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (11) حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة (337) وفاة. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذويهم بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).ودعت الوزارة الجميع إلى تحمّل المسؤولية الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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