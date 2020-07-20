في الأولى, المحليات 20 يوليو,2020 نسخة للطباعة في إطار الأدوار والواجبات الوطنية والإنسانية، واستمرارًا لجهود قوات السلطان المسلحة في دعم وإسناد كافة المؤسسات والقطاعات الأخرى بالدولة العسكرية منها والمدنية والمتأثرة بالإجراءات المتخذة حيال مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، قامت البحرية السلطانية العمانية صباح أمس بنقل شحنات متنوعة إلى محافظة مسندم لضمان إدامة كافة المستلزمات الأساسية للمواطنين والمقيمين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل آليات العمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وبما يضمن تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. 2020-07-20

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كانت هذه تفاصيل خبر فـي إطار جهودها لدعم وإسناد القطاعات الحكومية والخاصة المتأثرة من جائحة كورونا البحرية السلطانية تقوم بنقل شحنات متنوعة إلى مسندم لضمان وصول كافة المستلزمات الأساسية للمواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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