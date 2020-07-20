العدد الكلِّي للحالات المسجلة فـي السلطنة «٦٨٤٠٠» «١٧٣٩» إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وتماثل «٤٥١٥٠» حالة للشفاء

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (١٧٣٩) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منها (١٥١٤) لعمانيين و(٢٢٥) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٦٨٤٠٠) و(٣٢٦) وفاة وتماثل (٤٥١٥٠) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية (٣٩٥٧) والحالات المنومة أمس (٧٥) والمنومين (٥٧٤) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٧٠).

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