فـي اجتماع اللجنتين الوزاريتين للحكومة الإلكترونية وللبريد والاتصالات دول التعاون تناقش موعد تدشين منصة تحليل البرمجيات الخبيثة وهيكلة اللجان وفرق العمل العاملة فـي مجال البريد

في الأولى, المحليات 20 يوليو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: شاركت وزارة التقنية والاتصالات في أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شاركت في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس وذلك عبر الاتصال المرئي.

مثل السلطنة معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات.

واستعرضت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية موعد تدشين منصة تحليل البرمجيات الخبيثة ومذكرة الأمانة العامة حول المبادرات المشتركة المقترح البدء في تنفيذها وتقرير الأمانة العامة عن التوجهات المستقبلية لعمل اللجنة استنادًا لمبادرات دول المجلس التقنية للتصدي لانتشار جائحة كورونا، كما استعرضت اللجنة تقرير الأمانة عن ما تم تنفيذه من مبادرات الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اشتمل الاجتماع أيضا على استعراض تقرير الأمانة العامة بشأن إعداد وتطوير مناهج دراسية متخصصة في أمن المعلومات.

وفي أعمال اجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس ناقشت اللجنة بنود جدول الأعمال المطروحة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ومنها: التأكيد على أهمية تحديث مقترح مشروع نظام القانون الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل الدولي والطرود بما يتوافق مع المتغيرات الحالية، كما ناقشت اعتماد هيكلة اللجان وفرق العمل العاملة في مجال البريد بدول المجلس بهدف تقليل فرق العمل، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق لزيارات شركات التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز استفادة دول المجلس، وكذلك حث الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت على تلبية متطلبات واحتياجات دول المجلس في هذا المجال. وثمنت اللجنة جهود دول المجلس ودور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مواجهة جائحة كورونا والتعافي منها.