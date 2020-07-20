ضمن جهودها للحفاظ على الثروة المائية وتنمية مصادرها «البلديات الإقليمية وموارد المياه» تنتهي من صيانة وتأهيل «16» فلجا بمختلف الولايات

في المحليات 20 يوليو,2020 نسخة للطباعة

انتهت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال النصف الأول لعام 2020م من صيانة وتأهيل (16) فلجًا بمختلف المحافظات وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الثروة المائية وتنمية مصادرها.

وتعتبر الأفلاج التي تتميز بنظام هندستها الفريد والذي أبدع العمانيون في تصميمها منذ القدم مصدرا أساسيا تستخدم لري المزروعات ومختلف الاحتياجات، كما تحرص الوزارة وضمن اختصاصاتها على تنفيذ أعمال الصيانة لها عند تعرضها للانهيار أو حدوث تسربات بداخلها والتي من شأنها أن تتسبب في التقليل من كميات المياه المتدفقة في مجاريها.

ويتمثل دور الوزارة في تنفيذ أعمال الصيانة للأفلاج من خلال إزالة الترسبات والعوالق من مجاري الأفلاج، وكذلك فتح وشق القنوات المائية وعمل الصيانة في الأماكن التي تتسرب منها مياه الأفلاج، إضافة إلى إيجاد مسارات بديلة عند نزول الأودية وانجراف أجزاء من سواقي الأفلاج..

وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على استدامة جريان مياه الأفلاج.

وتوزعت الأفلاج التي انتهت الوزارة من إجراء أعمال الصيانة والتطوير لها خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م في أفلاج مجنة وعرف بولاية قريات وفلج الخفيجي بولاية العامرات وفلج العوراء بولاية بوشر بمحافظة مسقط، وفي محافظة الداخلية فقد تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الأفلاج منها فلج الميثاء بولاية بهلاء، وفلج الخطم بولاية منح، وأفلاج عين مروح ودارس بولاية نزوى، كما انتهت الوزارة من تنفيذ مشاريع لصيانة فلج الباطن بولاية الكامل والوافي وفلج الفليج الشرقي بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، إلى جانب صيانة وتأهيل فلج العسي بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، وصيانة وإصلاح فلج الشرجة بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وصيانة وإصلاح فلج السياح، وكذلك حفر بئر لفلج المحدوث في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

إلى جانب ذلك فإن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الأفلاج، حيث يجري العمل على صيانة عدد من أفلاج محافظة الداخلية منها أفلاج البيعة ويورخ والواسط وحِلَة بولاية سمائل، وأفلاج مصيرة الجواميد والمعيمير والدينيين بولاية نزوى في محافظة الداخلية، إلى جانب مواصلة العمل في صيانة وتأهيل فلج برزمان بولاية المضيبي، وحفر بئر لفلج الحوية بولاية بدية في محافظة شمال الشرقية، وفي ولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية فإن العمل جارٍ في صيانة وإصلاح فلج جبرين هلال، كما يتواصل العمل في صيانة وتأهيل أفلاج العوهي والملحي والسويدي والقبائل بولاية صحار، وأفلاج صنعاء بني غافر وضبيات والضاحية بولاية الخابورة، وفلج الظهرة بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، وفي محافظة الظاهرة فإن العمل جارٍ في صيانة فلج هجيرمات بولاية عبري، إلى جانب العمل على صيانة عدد من أفلاج محافظة جنوب الباطنة منها أفلاج الهجير والأعلى بولاية العوابي، وأفلاج الخور وحيل بنت بولاية الرستاق، كما تواصل الوزارة جهودها في صيانة أفلاج البريمي وصعراء وحفيت الغربي وحويل صبيح بولاية البريمي بمحافظة البريمي.

وتقوم الوزارة بتنفيذ أعمال الصيانة للعيون المائية التي تمتاز بها بعض المحافظات كمحافظة ظفار حيث يتواصل العمل على صيانة عدد من العيون المائية بولاية صلالة منها عين ماء عفيلية وعين ماء غارنوت وعين ماء صحلنوت وعين ماء جرزيز.