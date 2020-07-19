هطول أمطار متفاوتة الغزارة على ولايتي مرباط وطاقة

مرباط ـ العمانية: شهدت ولاية مرباط صباح أمس هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة إلى المتوسطة على أغلب مناطق وقرى الولاية.

وشمل هطول الأمطار مركز الولاية ونيابة طوي اعتير وجرى على إثرها العديد من الشعاب والأودية أبرزها شعاب حينسون وحشير وقشروب وآشور وحينو بالإضافة إلى مناطق اعتير وانحرين ويور وغديه وجبل آشور وغيرها من المناطق الجبلية التابعة للنيابة. وقد أغلقت شرطة عمان السلطانية طريق عقبة حشير جراء تساقط الأتربة والصخور نتيجة غزارة الأمطار كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

كما هطلت أمطار مصحوبة برياح نشطة على ولاية طاقة بمحافظة ظفار تفاوتت في قوتها بين المتوسطة والغزيرة.

وتواصل هطول الأمطار على الولاية ونياباتها خلال الساعات الماضية، حيث جرت على إثرها الشعاب.

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