«الشورى» يعقد أربع جلسات اعتيادية تستعرض عددا من المواضيع المدرجة

صرَّح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس سوف يعقد جلساته الاعتيادية العاشرة وحتى الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة وذلك بداية من اليوم (الاثنين) وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 يوليو الجاري.

مضيفا سعادته بأن المجلس سيناقش خلالها العديد من الموضوعات المدرجة على جداول أعمال الجلسات.

وأوضح الندابي بأن المجلس سوف يناقش خلال جلساته مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، وكذلك سيتم خلال الجلسة عرض رأي مجلس الدولة حول مواد التباين بين المجلسين بشأن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. الى ذلك سيناقش المجلس خلال تلك الجلسات رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع اتفاقية انضمام السلطنة إلى وثيقة جنيف تحت عنوان:(تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية).كما أشار سعادته الى أن المجلس وعلى مدار جلساته المقبلة سوف يناقش عدة تقارير للجان العمل الدائمة بالمجلس، ومن أهمها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول موضوع تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص (تحديات وحلول)، وتقرير اللجنة الصحية والبيئية حول تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم أسعار خدماتها، إضافة إلى تقرير اللجنة الاقتصاديـــة والمالية حول تنظيــم وتشجيع قطاع الصناعــة (قطاع الصناعات التحويلية كنموذج)، وتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول واقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية.

كما أوضح سعادة الشيخ الأمين العام بأن المجلس سوف يستعرض خلال الجلسات جملة من الردود الوزارية الواردة إليه على الأدوات الرقابية التي سبق وان تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

—-

.. و يشارك فـي اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول التعاون

ناقشت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من المواضيع الخليجية المشتركة المتعلقة بالجوانب التشريعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة عن طريق الاتصال المرئي (عن بعد)، حيث مثّل مجلس الشورى خلال الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى، بحضور سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى، وبمشاركة سعادة عبدالله بن خليفة المجعلي عضو مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي).كما شارك في الاجتماع من الدول الأعضاء عدد من الأمناء العامين والمختصين بالمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع تم استعراض البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة وكان من بينها مناقشة أدوار اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي إضافة الى استعراض نتائج ندوة (دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة) والتي عقدت بالسلطنة خلال صيف عام 2019.

من جانب آخر تمت مناقشة المقترح المتضمن رغبة المجالس الخليجية بتشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، ومعرفة نتائج المباحثات الأخيرة مع تلك المجالس.

وقد تقدمت اللجنة بخالص الشكر والتقدير الى مجلس الشورى بالسلطنة على جهوده خلال فترة ترأسه أعمال الاجتماع الدوري الثاني عشر، كما رفعوا توصياتهم حول اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي وباستمرار تبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي، الى ذلك تم خلال الاجتماع مناقشة مواضيع العمل الخليجي المشترك ومن ضمنها اقتراح موضوع سياسات ما بعد (كوفيد ـ 19) ووضع استراتيجية خليجية للاهتمام بقضايا الشباب، إضافة الى ذلك تم رفع توصيات ندوة دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي انعقدت في مسقط في السابع عشر من سبتمبر 2019 الى رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي ختام أعمال الاجتماع تم رفع مشروع جدول اعمال الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقر عقده عبر الاتصال المرئي، يوم الثلاثاء المقبل.