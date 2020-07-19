100 ريال عماني لعدم ارتداء الكمامة تعديل بعض الأحكام بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية

أصدر معالي الفريـق حســن بن محســن الشريقـي المفتش العام للشرطة والجمارك قـــرارا رقــم 194/‏2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 151/‏2020 وذلك بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) واستنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجــة عن انتشـار فيروس كورونــا (كوفيد 19)، وإلى قرار اللجنة المشار إليهــا فـــي اجتماعهـــا المنعقــد بتاريــخ 7/‏7/‏2020م بشـــأن تغليـــظ العقوبات لمخالفي القرارات الصـادرة عنهـا،

نصَّت المــادة الأولى يستبدل بالبند (6) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار رقم 151/‏2020 المشار إليه، ما يأتي:

(100) ريال غرامة لعدم ارتداء الكمامات فـي الأماكن العامة (جميع مواقع الأنشطة التجارية، والصناعية المسموح بها، وأماكن العمل فـي القطاعين: العام والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة الأخرى).

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