اختبارات القدرات للدفعة «الخامسة والثلاثين» تبدأ اليوم فـي جامعة السلطان قابوس

في الأولى, المحليات 18 يوليو,2020 نسخة للطباعة

تبدأ صباح اليوم في جامعة السلطان قابوس اختبارات القدرات للدفعة (الخامسة والثلاثين) للعام الأكاديمي (2020/‏2021) وذلك للطلبة المرشحين للقبول من تخصصات التربية الفنية والتربية الرياضية والموسيقى والعلوم الموسيقية، ويبلغ عددهم 920 طالبًا وطالبة منهم 400 في تخصص التربية والعدد نفسه في تخصص التربية الرياضية، وأما تخصص الموسيقى والعلوم الموسيقية فيبلغ عدد الطلبة المرشحين 120 طالبًا وطالبة، وتستمر هذه الاختبارات حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري. وقال الدكتور ناصر بن سعيد الصلتي ـ عميد القبول والتسجيل في الجامعة: إن اختبارات القدرات في المجالات المذكورة تقام سنويا بالتعاون مع كلية التربية وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، إذ تم تشكيل لجان تضم كوادر أكاديمية وإدارية للإشراف على إعداد وتنفيذ هذه الاختبارات لضمان اختيار أفضل الطلبة المتقدمين للقبول في المجالات المذكورة، مضيفًا في الصدد ذاته بأنه سيتم استقبال الدفعة الخامسة والثلاثين من المقبولين من حملة دبلوم التعليم العام في الفترة من 25 أغسطس إلى 8 سبتمبر القادم.

علمًا أن البرنامج التعريفي سيتم تنفيذه وفق المستجدات والتعليمات التي سوف تصدر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19). وحفاظًا على سلامة المتقدمين والقائمين على الاختبارات تم التنسيق مع الجهات المعنية بالجامعة في هذا الشأن مثل مكتب إدارة المخاطر ومستشفى جامعة السلطان قابوس مع توزيع المتقدمين على فترة الاختبارات المذكورة بما يحقق التباعد الجسدي.