مجلس الدولة يعقد اليوم جلسته التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة

يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من البنود منها كلمة افتتاحية لمعالي الدكتور رئيس المجلس، ومناقشة مقترحي اللجنة الاقتصادية حول (تحديات القوى البشرية الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال والقيمة المحلية المضافة)، كما يناقش المجلس مقترح الفريق المشكل لدراسة (القروض والتأمينات البنكية).ويتضمن جدول أعمال الجلسة كذلك الاطلاع على بعض التقارير منها التقرير المقدم من المكرم الشيخ علي بن ناصر المحروقي والمكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني حول الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ولجانه الدائمة، إضافة إلى الاطلاع على دراسة مقدمة من مركز المعلومات والبحوث بالمجلس حول (الآثار البيئية للمشروعات التنموية بالسلطنة ـ معالجة سوسيولجية للبيئة).

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