لإجراء الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية تمهيدا لالتحاقهم للعام الأكاديمي القادم .. الكلية العسكرية التقنية تستقبل الدفعة الثامنة للعام الأكاديمي «2019م /‏2020م» من حملة دبلوم التعليم العام

في المحليات 18 يوليو,2020 نسخة للطباعة

استقبـلت الكلية العسكريـة التقنية مؤخرًا بمقر الكلية الطلبة حملة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي (2019/‏2020م) (القبول الموحد)، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية لطلبة الدفعة الثامنة تمهيدًا لالتحاقهم بالكلية للعام الأكاديمي القادم (2020/‏2021م) وبالتنسيق مع مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي.

وقد اتخذت الكلية العسكرية التقنية كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وذلك من أجل سلامة الطلاب والموظفين والعاملين باللجان المشاركة كارتداء الكمامات والقفازات، ووضع مسافات الأمان والتعقيم اللازم في جميع مواقع وأعمال اللجان المشاركة.

وبهذه المناسبة أشار المهندس حميد بن سعيد الهدابي مساعد العميد للمالية وخدمات الإسناد إلى أن الكلية العسكرية التقنية على جاهزية تامة، آخذةً بعين الاعتبار كافة التدابير اللازمة لوضع قرارات وتوصيات اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) في مقدمة كل إجراء متعلق باستقبال طلبة الدفعة الثامنة بغرض الفحوصات الطبية والمقابلات للطلبة.

كما تطرق الضابط مدني محمد بن جمعة السباعي ـ رئيس لجنة القبول لهذا العام إلى أن الاستعداد لهذا الحدث يأتي استثنائيًّا في ظل الجائحة، وقد تم التنسيق مع الخدمات الطبية بقوات السلطان المسلحة في هذا الجانب، كما أن الكلية قامت بتصنيع مجموعة من الكمامات في الكلية العسكرية التقنية لاستخدامها خلال فترة استقبال الطلبة كمبادرة من قبل الطاقم الأكاديمي بالكلية.

وأشار رئيس قسم القبول والتسجيل الضابط مدني هيثم بن حميد الحارثي إلى أن الكلية العسكرية التقنية قد شاركت مؤخرًا في ملتقيات ومعارض افتراضية مع مؤسسات التعليم العالي عبر منصات إلكترونية تتعلق بتعريف الطلبة وأولياء الأمور، وبمشاركة أخصائي التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم بآلية وشروط الالتحاق والبرامج والحوافز التي تقدمها الكلية.

وتُعدُّ الكلية العسكرية التقنية من مؤسسات التعليم العالي المميزة لما يميزها من مواصفات عالمية ولما تمتلكه من إمكانات ووسائل تعليمية وتدريبية ومختبرات وحلقات عملية، علمًا بأن الكلية ترتبط أكاديميًّا بجامعة (بورتسموث) في المملكة المتحدة والتي تمنح طلبة الكلية العسكرية التقنية شهادة معترف بها دوليًّا، كما أن برامج الكلية معتمدة من الجمعيات والمؤسسات التخصصية الهندسية المختلفة في المملكة المتحدة مثل: الجمعية الملكية للطيران، ومعهد الطاقة، والجمعية البريطانية للمهندسين المدنيين، وقد نالت الكلية الاعتماد لتدريب مهندسي صيانة الطائرات كأول كلية معتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في هذا المجال بالسلطنة.