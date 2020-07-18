أمطار متوسطة بقرى هيماء والدقم والجازر

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

هطلت أمس أمطار متوسطة على عدد من قرى ولايات هيماء والدقم والجازر بمحافظة الوسطى نظرا لتأثير منطقة الضغط الجوي المنخفض في بحر العرب. وقد شملت الأمطار قريتي صدف والعجائز بولاية هيماء والغبرة الشمالية والجنوبية بولاية الجازر سالت على إثرها الشعاب بينما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على قرى ظهر ورأس مدركة والرهان بولاية الدقم. وانخفضت درجات الحرارة العالية في ولايات المحافظة والنيابات التابعة لها إلى اقل من ٢٥ درجة في هذا الوقت التي تصل فيها لقرابة ٥٠ درجة كما انتشرت السحب الركامية والعالية على مختلف ولايات محافظة الوسطى نتيجة تأثيرات الحالة الجوية في بحر العرب وتدفق السحب الركامية والعالية على مختلف ولايات المحافظة.

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