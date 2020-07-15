شرطة عمان السلطانية تشارك فـي اجتماع اللجان المتخصصة فـي مجلس وزراء الداخلية العرب

شاركت شرطة عمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة خفر السواحل، مساء أمس في اجتماع اللجان المتخصصة في مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

ناقش الاجتماع مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية.

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