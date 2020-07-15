لمناقشة الجهود والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .. السلطنة تشارك فـي اجتماع فنية شؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في اجتماع اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح أمس عبر (الاتصال المرئي). ترأس الاجتماع علي بن سالم المخيني الخبير الإداري بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية.

حيث تضمن جدول الاعمال رصد الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس للوقاية من فيروس كورونا.

واطلعت اللجنة على نتائج عمل فريق التفاوض لتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس تمهيدًا لعقد الفريق اجتماعه الثاني خلال شهر أغسطس القادم، كما تم مناقشة الخطة الاستراتجية للجنة وزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية وموعد عقد الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية، حيث تم في الاجتماع اتخاذ التوصيات المناسبة المعروضة على جدول الاعمال.

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